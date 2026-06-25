ФК «Пари НН» подписал контракт с защитником Глебом Шильниковым

Футбольный клуб «Пари НН» подписал трёхлетнее соглашение с перспективным 22‑летним защитником Глебом Шильниковым — об этом стало известно из публикации пресс‑службы команды в социальных сетях.
Футболист — выпускник детско‑юношеской спортивной школы «СШ ИВС» из Ессентуков. Профессиональный путь игрока стартовал в структуре волгоградского «Ротора»: он последовательно прошёл молодёжный и второй составы, в итоге закрепившись в главной команде клуба.
В сезоне 2025−2026 Шильников продемонстрировал стабильную игру: он принял участие в 27 матчах «Ротора» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
В «Пари НН» рассчитывают на игрока как на важную часть оборонительной линии. В клубе подчёркивают, что Шильников — один из наиболее ярких и многообещающих молодых футболистов Лиги PARI.
Ранее защитник Роман Евгеньев присоединился к ФК «Пари НН».