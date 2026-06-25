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Под Волгоградом обещают к концу года достроить преображенский водопровод

В Волгоградской области власти подвели промежуточные итоги масштабных работ по модернизации инфраструктуры водоснабжения в.

В Волгоградской области власти подвели промежуточные итоги масштабных работ по модернизации инфраструктуры водоснабжения в станице Преображенской Киквидзенского района. По информации региональных чиновников, специалисты уже обустроили водовод к очистным сооружениям. Объект готов на треть.

— Подрядчик проложил девять километров водовода первого подъема от озера Красное до очистных сооружений. Начаты работы по реконструкции, монтажу камер переключения на водопроводе и на разводящей сети, — уточнили в региональном комитете ЖКХ.

Отметим, полностью реконструкцию коммунальной инфраструктуры райцентра специалисты должны до конца 2026 года. Власти обещают, что обновление водопроводной сети позволит улучшить качество водоснабжения пяти тысяч человек.

Фото: администрация Волгоградской области.