Более 870 ОКН отреставрировали в Нижегородской области

В Нижегородской области с 2018 года отреставрировали более 870 объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX. По словам главы региона, в области созданы региональный стандарт сохранения ОКН и единый портал исторической недвижимости.
На торги выставлен крупный лот, включающий сразу четыре здания в историческом центре Нижнего Новгорода общей площадью 755,6 кв. метра. В список вошли «Дом мещанина Я. К. Рыбина» (1876−1881 годов постройки), два здания в Холодном переулке и нежилое помещение на улице Алексеевской. Инвесторы смогут использовать их под бизнес-проекты.
Глеб Никитин отметил, что успешную работу Нижегородской области по бережному возвращению к жизни исторических зданий недавно отметил Президент России Владимир Путин. Ознакомиться с доступными объектами можно на специализированном портале.
Ранее сообщалось, что дом П. Я. Ильиной в Нижнем Новгороде продан на торгах.