Более 870 ОКН отреставрировали в Нижегородской области

На торги выставлен крупный лот, включающий сразу четыре здания в историческом центре Нижнего Новгорода общей площадью 755,6 кв. метра. В список вошли «Дом мещанина Я. К. Рыбина» (1876−1881 годов постройки), два здания в Холодном переулке и нежилое помещение на улице Алексеевской. Инвесторы смогут использовать их под бизнес-проекты.