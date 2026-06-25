Юрист объяснил, почему ГАИ просит водителей предъявить телефон

Правозащитники разъяснили водителям, в каких случаях сотрудники ГАИ могут попросить показать сотовый телефон. В Волгограде, как и в других регионах России, такая практика вызывает вопросы у автомобилистов, однако юрист пояснил порядок подобных действий.