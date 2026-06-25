Юрист объяснил, почему ГАИ просит водителей предъявить телефон

Правозащитники разъяснили водителям, в каких случаях сотрудники ГАИ могут попросить показать сотовый телефон. В Волгограде, как и в других регионах России, такая практика вызывает вопросы у автомобилистов, однако юрист пояснил порядок подобных действий.
Автоэксперт Виктор Травин разъяснил: инспекторы могут объяснять просьбу разными причинами — от поиска украденных устройств до проверки программ. В некоторых случаях водителям предлагают разблокировать телефон и передать его сотруднику. При этом осмотр смартфона не является стандартной процедурой проверки документов, — пишет МК.
Юрист в беседе с «Наавто» отметил, что проверка телефона допускается только при оформлении процессуальных документов и фиксации действий. Смартфон содержит личные данные, поэтому его осмотр должен сопровождаться протоколом. В стандартный перечень документов водителя входят только права, СТС и полис ОСАГО.
Водителям рекомендуют в таких ситуациях спокойно уточнять основания для требования и настаивать на официальном оформлении процедуры.
Водитель вправе не передавать телефон без протокола и фиксации осмотра, что позволяет защитить личные данные и действовать в рамках закона.
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