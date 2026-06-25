«Ростелеком» открыл новый сезон «Спартакиады надежд» в Нижегородской области

За победу боролись девять команд. Участники проходили испытания по нормативам ГТО. Ребята соревновались в прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, а также в беговой эстафете. Результат зависел не только от личной подготовки, но и от умения работать сообща.