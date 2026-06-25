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Apple без предупреждений удалила ряд приложений VK из App Store

Пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях.

Источник: Нижегородская правда

Apple удалила приложения VK из App Store без предварительного уведомления, сообщила российская компания. Причём сделано это в одностороннем порядке.

В пресс-службе VK подчеркнули, что компания никогда не находилась под международными санкциями, что подтверждается заключениями юристов. Несмотря на это, Apple удалила приложения VK без предупреждения, ограничивая доступ российских пользователей к популярным сервисам.

Как выяснил ТАСС, приложение соцсети VK доступно для скачивания в App Store, но остальные приложения компании, такие как «Одноклассники», «Почта Mail», «VK Музыка», «VK Знакомства» и «VK Мессенджер», недоступны.

Ранее установленные приложения VK продолжат работать на устройствах Apple, однако удаление приложений приведёт к тому, что пользователи не смогут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях.

Для пользователей Android доступ к приложениям VK остаётся полным.

VK считает действия Apple по отношению к российским пользователям необоснованными и неприемлемыми. Компания продолжает работать над тем, чтобы обеспечить пользователям комфортный и безопасный доступ к своим продуктам и сервисам, подчеркнули в компании.

По данным Forbes, за период с января по сентябрь 2025 года продажи техники Apple составили 25% от общего объема.

Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, мессенджер «Макс» временно недоступен для загрузки в App Store на устройствах Apple. По этой причине пользователи пока не будут получать уведомления о новых сообщениях и звонках.