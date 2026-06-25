В Брянской области опубликовали более 280 предложений по целевому обучению

Работодатели Брянской области опубликовали более 280 предложений по целевому обучению на цифровой платформе «Работа России», сообщили в департаменте социальной политики и занятости населения региона. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры».
Заключение договора о целевом обучении позволяет молодежи получить гарантию дальнейшего трудоустройства уже на этапе поступления в вуз, а для работодателей это еще одна возможность обеспечить себя специалистами необходимого профиля. Наибольшее количество целевых договоров традиционно предлагают департаменты здравоохранения и образования Брянской области, а также крупнейшие предприятия региона.
При заключении договора целевого обучения в обязанности работодателя входят оказание студенту мер социальной поддержки в период обучения и трудоустройство выпускника после окончания вуза. Студент обязан освоить образовательную программу, а затем отработать у заказчика или у другого указанного в договоре работодателя от трех до пяти лет. Для подачи заявки на заключение договора необходимы сканы паспорта, аттестата и СНИЛСа.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.