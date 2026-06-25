В Брянской области опубликовали более 280 предложений по целевому обучению

При заключении договора целевого обучения в обязанности работодателя входят оказание студенту мер социальной поддержки в период обучения и трудоустройство выпускника после окончания вуза. Студент обязан освоить образовательную программу, а затем отработать у заказчика или у другого указанного в договоре работодателя от трех до пяти лет. Для подачи заявки на заключение договора необходимы сканы паспорта, аттестата и СНИЛСа.