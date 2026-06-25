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В Брянской области опубликовали более 280 предложений по целевому обучению

Для работодателей это еще одна возможность обеспечить себя специалистами необходимого профиля.

Работодатели Брянской области опубликовали более 280 предложений по целевому обучению на цифровой платформе «Работа России», сообщили в департаменте социальной политики и занятости населения региона. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры».

Заключение договора о целевом обучении позволяет молодежи получить гарантию дальнейшего трудоустройства уже на этапе поступления в вуз, а для работодателей это еще одна возможность обеспечить себя специалистами необходимого профиля. Наибольшее количество целевых договоров традиционно предлагают департаменты здравоохранения и образования Брянской области, а также крупнейшие предприятия региона.

При заключении договора целевого обучения в обязанности работодателя входят оказание студенту мер социальной поддержки в период обучения и трудоустройство выпускника после окончания вуза. Студент обязан освоить образовательную программу, а затем отработать у заказчика или у другого указанного в договоре работодателя от трех до пяти лет. Для подачи заявки на заключение договора необходимы сканы паспорта, аттестата и СНИЛСа.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.