«Чудовищная несправедливость»: суд изъял землю у тех, кто купил ее в Заливино 3 года назад

В резонансном деле о возврате участков в муниципальную собственность в поселке Заливино суд встал на сторону властей предержащих — прокуратуры и администрации Полесского района. На прошлой неделе коллегия областного суда, рассматривая апелляцию от 28 владельцев участков подтвердила вывод первой судебной инстанции. Из которого следует, что у добросовестных покупателей сегодня можно без каких-либо компенсаций отобрать приобретенную ими несколько лет назад землю и вернуть ее в собственность муниципалитета. На судебном заседании побывал корреспондент «Нового Калининграда».
Еще в декабре 2025 года в статье «“Эффект Долиной” по-калининградски» «Новый Калининград» рассказал о ситуации в Полесском округе. В 2024 году районная прокуратура установила, что десять лет назад, в 2016-м, глава администрации Головкинского поселения Александр Храпач в обход положенных процедур отдал в аренду конкретному частному лицу пустующее поле площадью 3,4 га в пос. Заливино. Спустя непродолжительное время приобретатель территорию оформил в собственность и продал. Уже второй по счету покупатель не трогал поле в течение пяти лет, а затем поделил его на участки по 9−12 соток. И в 2022-м стал предлагать через объявления на популярных сайтах и риэлторское агентство всем, кто мечтал о своем доме.
Все сделки как с полем, так позже и с участками не по одному разу проходили все положенные процедуры регистрации в Росреестре. Владельцы заветных соток в течение последних двух-трех лет огораживали их заборами, боролись в буйной порослью, ждали, когда к местности проведут свет, закупались садовым инвентарем, техникой, ставили бытовки.
Но осенью 2025-го как гром среди ясного неба всем прилетели уведомления, что Полесская прокуратура выявила нарушения при самой первой передаче земли от муниципалитета арендатору. А в суд подала уже на конечных владельцев участков. И в марте 2026 года его выиграла.
По мнению прокуратуры, в далеком 2016 г. глава Головкинского поселения Храпач проигнорировал положенную законом процедуру — не разместил в полесской газете и на сайте муниципалитета информацию о том, что все желающие могут взять в аренду поля в районе пос. Заливино. В итоге суд вынес решение: самым последним приобретателям вернуть участки… в собственность муниципалитета. При этом о какой-либо компенсации ни в иске прокуратуры, ни в судебном решении речи не шло.
На прошлой неделе в областном суде рассматривали апелляционную жалобу пострадавших владельцев. Один за другим они рассказывали коллегии свои истории и просили отменить решение первой инстанции.
«Я — добросовестный приобретатель двух участков в посёлке Заливино, — взяла слово героиня нашей первой публикации Вера С. — Считаю себя пострадавшей стороной от мошеннических действий главы администрации Головкинского сельского поселения, бездействия прокуратуры и администрации Полесского округа. Эти структуры в течение 9 лет, с 2016 года, ничего не хотели знать о законности сделок с участками в Заливино. В первом суде помощник прокурора нам так и заявил, что с 2016-го по 19 августа 2025 года прокуратура в отношении участков никаких проверок не проводила. Но гордиться здесь нечем — с 2024 года в Полесске идут бесконечные суды в отношении проданных земель. Сейчас прокуратура “восстанавливает справедливость”, возвращает в муниципалитет участки, конфискуя их у честных граждан, добросовестных приобретателей… Мы уже вложили более 400 тысяч только в благоустройство своего участка — расчистили его, поставили забор, провели свет, посадили плодовые деревья. Теперь по решению суда у меня все отбирают. Купить что-то повторно я уже не смогу, так как пенсионерка».
«Я готовилась выйти на пенсию, — рассказывает Инга И. — У нас с мужем была мечта — обустроить садовый участок. Для этого мы продали квартиру в Черняховске и предварительно оговорили со строительной компанией возможности выстроить небольшой домик. На протяжении всего времени владения участком мы добросовестно оплачивали за него налог, который нам назначило государство, как законным владельцам».
Ксения П. с мужем и четырьмя детьми живет в Подмосковье. «Планировали переехать в Калининградскую область, построиться и жить здесь, — рассказала она судьям. — На участке поставили забор, высадили деревья и кустарники».
На момент покупки участка у Ксении на руках был новорожденный. Но семья все равно занималась подготовкой земли, чтобы как можно скорее начать стройку.
«На мой взгляд, — говорит она, — у прокуратуры было множество вариантов узнать о нарушении, начиная с 2019 года. Именно тогда туда обратился один из владельцев участков в Заливино (у него в указанном году по другим причинам был изъять участок, и мужчина написал жалобу с просьбой проверить в целом ситуацию с землей в поселке — прим. “Нового Калининграда”). Нам прокуратура заявляла, что администрация округа ничего не знала об отчужденных участках. Но мы нашли решение суда от 2018 года, когда администрация Полесского района подала иск к самому первому владельцу поля за неуплату аренды. Годом ранее Росреестр проводил проверки в округе, конкретно в Заливино нарушений тогда выявлено не было, но в целом по Полесскому образованию их было достаточно. То есть и тогда прокуратура могла провести проверку по округу. Словом, шансов было множество. Почему сегодня за все это отвечает моя семья, мне непонятно».
Еще одна москвичка — Ирина П. — в своем выступлении затронула тему осужденного главы Головинского поселения.
«На данный момент уголовное дело в отношении Александра Храпача прекращено. Ему назначено наказание в виде 2 лет условно без какой-либо компенсации за нанесённый вред! — возмутилась она. — Полесская администрация могла бы в процессе уголовного дела предъявить ему иск о возмещении ущерба. Но вместе с Полесским судом они переложили эту ответственность за возмещение вреда почему-то на нас. С этим я не согласна. Я хотела переехать в Калининградскую область. У меня для этого уже всё сделано — участок огорожен, подключен свет, поставлена бытовка, есть насаждения. Собиралась строить дом».
«Я ветеран труда, — встает к трибуне пожилой мужчина Александр С. — Вышел на пенсию и приобрел участок в 2024 году. Планировал строить дом. Уже выращивали овощи и фрукты, сажали деревья. Считаю себя добросовестный покупателем».
Дмитрий Ш. рассказал, что участок был его первой совместной недвижимостью с супругой. «Мы купили участок и решили подарить его дочери. Пусть у нее сразу будет что-то своё! Пока мы не узнали об иске прокуратуры, я ездил в администрацию, согласовывал с ними устройство въезда на наш участок, так как имеющийся выезд не позволял проехать к нам технике для размещения забора и строительства дома. Мне все разрешения выдали. Также мы подали заявление на подключение электричества. Но когда стала известна сумма, она оказалась для нас пока неподъемной. Решили подкопить, но тут узнали о происходящем. Я считаю себя законопослушным гражданином и добросовестным приобретателем. Всегда предполагал, что прокуратура должна быть на стороне людей. А получается, она отбирает у нас участки и не даёт развиваться молодым семьям, которые хотят сами построить свое будущее».
Еще один выступавший купил в Заливино участок, потому что хочет вернуться домой, как он выразился, из «недружественной страны». «Пытаемся сюда переехать, — рассказал мужчина. — Приобрёл участок, облагородил его — забор, бытовка… Для меня очень тяжело понять, почему сейчас такое с нами происходит. Это чудовищная несправедливость!».
Защитник лишенных своих участков владельцев настаивала на том, чтобы судебная коллегия применила срок исковой давности. Причем его можно исчислять от разных дат. Например, с 1 января 2017-го. «Тогда Головкинское поселение было упразднено, — произнесла защитник. — И все документы подлежали передаче в муниципальное образование. Администрация округа должна была проверить всю документацию, в том числе о формировании муниципальных участков в 2015−16 годах. Можно исчислять срок и с 2019 года, когда в прокуратуру обратился гражданин с жалобой на нарушения при предоставлении ему участка в пос. Заливино. Но ее так и оставили без движения. Согласно ответам областной прокуратуры и Полесской прокуратуры на запрос суда первой инстанции, проверка в 2019 году по обращению данного гражданина не проводилась».
Отыскала юрист и интернет-ресурс, на котором Александр Храпач все же размещал объявление с предложением аренды поля. Им оказался сайт Головкинского сельского поселения.
Кроме того, она обратила внимание судебной коллегии на тот факт, что все калининградцы, кто сегодня собирается покупать участок, пойдут тем же путем, что и пострадавшие. Проверят продавца и саму землю — не наложено ли на них каких-либо ограничений и т.д. «Докопаться» же до момента перевода земли из муниципальной в частную, мало кто сможет. «Большинство такими возможностями и уровнем познания не обладают, — отметила юрист. — Все участки приобретались в разное время через риэлторское агентство, через договоры с продавцом. Юристы агентства сопровождали сделки. У людей не было никаких оснований в чем-либо усомниться… Считаю, что возлагать всю ответственность на людей за факт приобретения участка недопустимо. Приобретатель, который полагался на данные госреестра, считается добросовестным, пока в суде не доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права у продавца продавать».
Также защитник задала вопрос, на который никто так и не ответил. Если суд первой инстанции решил вернуть все в исходное положение, то при чем здесь администрация округа?
«Администрация не продавала нынешним покупателям участки, -поведала юрист. — Более того, никогда ими и не владела. Уже много лет нет и того объекта — поля — который глава поселения отдал в аренду, а потом оформил в собственность первому владельцу. Причем к разделу поля на множество участков у прокуратуры претензий нет. Все, по их мнению, законно».
Словом, пока выходит абсурдная ситуация. Все, кто перепродавал поле, целиком либо участками, остался с прибылью. В том числе и администрация округа — от платежей за аренду на первом этапе. А виноватыми стали те, кто купил участки не для перепродажи, а для свои нужд и стал доказывать это конкретными делами.
Но судьи, рассматривавшие апелляционную жалобу на прошлой неделе, подтвердили верность решения суда первой инстанции.
Как сообщила представитель прокуратуры, в Заливино глава допустил нарушение требований Земельного кодекса. Из-за этого неопределённый круг лиц не смог принять участие в торгах.
«Поскольку договор аренды от 3 октября 2016 г. является ничтожным, то, по нашему мнению, все сделки, совершённые с нарушением требований земельного и гражданского законодательства, также являются недействительными и ничтожными», — произнесла представитель прокуратуры.
Стоит напомнить, что в отношении главы Головкинского поселения Александра Храпача уголовное дело возбудили еще осенью 2024 г. По данным регионального СК, мужчину подозревали в присвоении вверенного ему имущества с использованием служебного положения. Подозреваемый «шахматил» землями с января по декабрь 2016 г., в том числе заключил сам с собой договоры аренды, а затем и купли-продажи поначалу даже не в Заливино, а в поселке Красное. Ущерб муниципалитету составил на тот момент свыше 1,4 млн рублей. Словом, «накуролесил» на славу, но в итоге получил условный срок.
А реальные проблемы теперь испытывают те, кто купил небольшой клочок земли в Заливино для воплощения своей маленькой мечты.
…На рассмотрении апелляции корреспондент «Нового Калининграда» встретила девушку Яну. Как оказалось, она попала в аналогичную ситуацию, только немного раньше. В том же 2016-м Храпач отдал в аренду не одно поле в Заливино, а два. И второе также было поделено для дальнейшей перепродажи новыми собственниками на 43 участка. И все они также были проданы.
«По нашим участкам суд — и районный, и областной — вынес такое решение. Только чуть раньше, — рассказывает Яна. — Но наша история уже сейчас имеет продолжение. Не так давно на сайте Торги.ру мы с удивлением обнаружили, что только что отобранные у нас участки в Заливино… уже выставляются на торги администрацией Полесского района! Хотя мы собираемся подавать кассационную жалобу и будем бороться за свою землю. Откуда такая уверенность в своих действия? Это чудовищная несправедливость!».
…В том самом 2016 году (который имеет в этой истории особое значение) была издана книга «Мысли о России: Президент о самом важном». В одной из собранных там цитат Владимира Владимировича написано: «Семьи хотят растить детей, верят в их будущее, верят в свою страну, рассчитывают на поддержку государства».
А на кого сегодня рассчитывать тем, кто купил участки в Заливино? Вопрос остается открытым.
Текст: Ольга Саяпина / «Новый Калининград», фото автора и героев публикции.