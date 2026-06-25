«Чудовищная несправедливость»: суд изъял землю у тех, кто купил ее в Заливино 3 года назад

«На мой взгляд, — говорит она, — у прокуратуры было множество вариантов узнать о нарушении, начиная с 2019 года. Именно тогда туда обратился один из владельцев участков в Заливино (у него в указанном году по другим причинам был изъять участок, и мужчина написал жалобу с просьбой проверить в целом ситуацию с землей в поселке — прим. “Нового Калининграда”). Нам прокуратура заявляла, что администрация округа ничего не знала об отчужденных участках. Но мы нашли решение суда от 2018 года, когда администрация Полесского района подала иск к самому первому владельцу поля за неуплату аренды. Годом ранее Росреестр проводил проверки в округе, конкретно в Заливино нарушений тогда выявлено не было, но в целом по Полесскому образованию их было достаточно. То есть и тогда прокуратура могла провести проверку по округу. Словом, шансов было множество. Почему сегодня за все это отвечает моя семья, мне непонятно».