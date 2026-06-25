После серии штрафов в Кунгуре добились капремонта крыш двух домов

Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Еловскому районам. Организацию предупредили об ответственности, однако работы в установленный срок не начались. После этого был назначен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, но и это не ускорило выполнение решения суда.