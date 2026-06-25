В мэрии объяснили появление траншеи между деревьями на Копылова

В Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства сообщили, что траншею прокладывают для переноса под землю проводов в рамках комплексного благоустройства улицы Копылова. Перед началом работ специалисты обследовали зелёные насаждения. В ходе проверки были выявлены восемь сухостойных деревьев, подлежащих сносу. Пока убрать их невозможно из-за близости к контактной сети. Демонтаж проведут позже, одновременно с разбором существующих коммуникаций.