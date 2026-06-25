В мэрии объяснили появление траншеи между деревьями на Копылова

Жителей Красноярска обеспокоила траншея, появившаяся между деревьями возле дома № 48 на улице Копылова. Горожане предположили, что во время работ могла быть повреждена корневая система насаждений. Однако специалисты уверяют: угрозы для деревьев нет.
В Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства сообщили, что траншею прокладывают для переноса под землю проводов в рамках комплексного благоустройства улицы Копылова. Перед началом работ специалисты обследовали зелёные насаждения. В ходе проверки были выявлены восемь сухостойных деревьев, подлежащих сносу. Пока убрать их невозможно из-за близости к контактной сети. Демонтаж проведут позже, одновременно с разбором существующих коммуникаций.
Для того чтобы сохранить здоровые деревья, проектировщики отказались от вырубки части насаждений и приняли решение прокладывать траншею между ними.
«Важно отметить, что при прокладке трашеи основные корни деревьев не пострадали — затрагиваются лишь боковые корешки, которые при обратной засыпке быстро восстановятся. Это не угрожает жизни растений, и специалисты будут внимательно следить за их состоянием в процессе работ», — отметили в УДИБе.
Напомним, что благоустройство улицы Копылова проводится в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. На участке протяженностью 1,5 километра сейчас обустраивают новое пешеходное покрытие и велодорожку, а также монтируют систему освещения с размещением проводов под землёй.
Завершить работы планируется в сентябре. В администрации города также прорабатывают возможность сокращения сроков ремонта, чтобы снизить неудобства для жителей.
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