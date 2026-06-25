Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане завершили ремонт участка автодороги Буинск — Яльчики

Реконструкция затронула отрезок протяженностью более 1,5 км.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке трассы Буинск — Яльчики в Татарстане, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Автомобильная дорога связывает Татарстан и Чувашию. Также она обеспечивает выезд на федеральную трассу Цивильск — Ульяновск.

Реконструкция затронула отрезок на территории Буинского муниципального района. Его протяженность составила более 1,5 км. Подрядчик во время ремонта обновил дорожное покрытие и укрепил обочины. Кроме того, специалисты нанесли дорожную разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.