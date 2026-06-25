Промышленное производство в Нижегородской области сократилось на 1,7%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе—мае 2026 года составил 98,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Нижегородстат. При этом в мае 2026 года показатель увеличился к маю 2025 года на 7,3%.