Страны Персидского залива ищут замену США в сфере безопасности

По его словам, некоторые региональные игроки уже ищут варианты для закупки вооружений, чтобы больше не сотрудничать с Белым домом. Особый интерес в этом плане проявляется к Турции.
Дипломат отметил, что в странах Залива все чаще задумываются о будущем, где США играют гораздо меньшую роль в вопросах региональной безопасности. Один из возможных сценариев — заключение пакта о ненападении с Ираном. Он также подчеркнул, что конфликт продемонстрировал: у Тегерана был «продуманный план ударов» по государствам Персидского залива.
В то же время в регионе признают: альтернатив США как крупного партнера в сфере безопасности практически нет. И повлиять на Тегеран, кроме как через торговлю, инвестиции и экономическое сотрудничество, у них не получается.
CNN напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио сейчас находится в турне по ОАЭ, Бахрейну и Кувейту. Его цель — убедить союзников не отворачиваться от Вашингтона. Однако подписанный меморандум между США и Ираном признает за Тегераном роль в обеспечении судоходства в Ормузском проливе. При этом документ не затрагивает проблемы иранского ракетного арсенала и не решает вопрос проиранских группировок в регионе. Такая позиция может вызвать вопросы у других стран Залива.