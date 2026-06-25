Страны Персидского залива ищут замену США в сфере безопасности

CNN напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио сейчас находится в турне по ОАЭ, Бахрейну и Кувейту. Его цель — убедить союзников не отворачиваться от Вашингтона. Однако подписанный меморандум между США и Ираном признает за Тегераном роль в обеспечении судоходства в Ормузском проливе. При этом документ не затрагивает проблемы иранского ракетного арсенала и не решает вопрос проиранских группировок в регионе. Такая позиция может вызвать вопросы у других стран Залива.