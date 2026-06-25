Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны Персидского залива ищут замену США в сфере безопасности

Спрогнозировать, как будут складываться отношения между Вашингтоном и монархиями Персидского залива, которые пострадали от иранских атак во время военной операции США, после завершения конфликта с Ираном, крайне сложно, считает CNN.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

Еще до того, как США и Иран подписали меморандум, высокопоставленный дипломат одной из стран региона заявил телеканалу, что никто не знает, как теперь будет развиваться партнерство между заливными государствами и Америкой.

По его словам, некоторые региональные игроки уже ищут варианты для закупки вооружений, чтобы больше не сотрудничать с Белым домом. Особый интерес в этом плане проявляется к Турции.

Дипломат отметил, что в странах Залива все чаще задумываются о будущем, где США играют гораздо меньшую роль в вопросах региональной безопасности. Один из возможных сценариев — заключение пакта о ненападении с Ираном. Он также подчеркнул, что конфликт продемонстрировал: у Тегерана был «продуманный план ударов» по государствам Персидского залива.

В то же время в регионе признают: альтернатив США как крупного партнера в сфере безопасности практически нет. И повлиять на Тегеран, кроме как через торговлю, инвестиции и экономическое сотрудничество, у них не получается.

CNN напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио сейчас находится в турне по ОАЭ, Бахрейну и Кувейту. Его цель — убедить союзников не отворачиваться от Вашингтона. Однако подписанный меморандум между США и Ираном признает за Тегераном роль в обеспечении судоходства в Ормузском проливе. При этом документ не затрагивает проблемы иранского ракетного арсенала и не решает вопрос проиранских группировок в регионе. Такая позиция может вызвать вопросы у других стран Залива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше