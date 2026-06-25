В Запорожской области ограничили движение на участке трассы «Новороссия»

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. В Запорожской области временно ограничили движение на участке трассы «Новороссия», организован объезд, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 “Новороссия”, — написал Балицкий в своем канале на платформе “Макс”.
По его словам, организован объездной путь через села Приазовского и Приморского округов: Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка.
Трасса «Новороссия» проходит вдоль Азовского моря от Ростова-на-Дону до Симферополя через территорию новых регионов.