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В Запорожской области ограничили движение на участке трассы «Новороссия»

Балицкий: ограничено движение на участке трассы «Новороссия».

Источник: РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. В Запорожской области временно ограничили движение на участке трассы «Новороссия», организован объезд, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 “Новороссия”, — написал Балицкий в своем канале на платформе “Макс”.

По его словам, организован объездной путь через села Приазовского и Приморского округов: Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка.

Трасса «Новороссия» проходит вдоль Азовского моря от Ростова-на-Дону до Симферополя через территорию новых регионов.