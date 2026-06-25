В Запорожской области ограничили движение на участке трассы «Новороссия»

«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 “Новороссия”, — написал Балицкий в своем канале на платформе “Макс”.