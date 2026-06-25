Жителям Солнечного вернут прямой выезд на Енисейский тракт

В Красноярске восстанавливают движение по 130-метровому участку проспекта Молодёжного в микрорайоне Солнечный, который был закрыт более 10 лет назад. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин в своём канале в национальном мессенджере «Макс».