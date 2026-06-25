Жителям Солнечного вернут прямой выезд на Енисейский тракт

В Красноярске восстанавливают движение по 130-метровому участку проспекта Молодёжного в микрорайоне Солнечный, который был закрыт более 10 лет назад. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин в своём канале в национальном мессенджере «Макс».
По словам мэра, до перекрытия из-за сползания стенок оврага этот участок обеспечивал прямой выезд на проспект 60 лет Образования СССР и развязку Енисейского тракта. С просьбой вернуть проезд к городским властям неоднократно обращались жители микрорайона.
Сейчас на месте ведутся работы по укреплению склона оврага. В ближайшее время планируется восстановить блоки вдоль дороги и привести участок в безопасное состояние. Движение откроют с переходным покрытием, а средства на полноценный ремонт предусмотрят в следующем году.
Как отметил Сергей Верещагин, восстановление проезда позволит снизить транспортную нагрузку на улицы старой части Солнечного.
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