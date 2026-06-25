С января свыше 130 многодетных семей на Ямале получили компенсацию за отдых

Денежную компенсацию за отдых в гостинице, пансионате или на базе отдыха оформили более 130 многодетных семей в Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2026 года. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте социальной защиты населения региона.
Округ компенсирует до трех недель проживания в гостинице, пансионате, на базе отдыха или в другом жилье. Для возмещения расходов необходимо в течение шести месяцев после отдыха обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. К заявлению необходимо приложить документы и чеки от официальной организации, предпринимателя или самозанятого, оказывающего туристические услуги. Мерой поддержки можно воспользоваться раз в два года.
Всего на Ямале проживает более 17 тысяч многодетных семей. Для них предусмотрен целый комплекс мер поддержки. Полный перечень льгот по линии соцзащиты для семей с детьми размещен в инфокиоске профильного департамента.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.