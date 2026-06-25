С января свыше 130 многодетных семей на Ямале получили компенсацию за отдых

Округ компенсирует до трех недель проживания в гостинице, пансионате, на базе отдыха или в другом жилье. Для возмещения расходов необходимо в течение шести месяцев после отдыха обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. К заявлению необходимо приложить документы и чеки от официальной организации, предпринимателя или самозанятого, оказывающего туристические услуги. Мерой поддержки можно воспользоваться раз в два года.