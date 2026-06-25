Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец Илья Балыбердин взял бронзу на Первенстве мира по муайтай

Воспитанник спортивной школы № 9 успешно выступил на международных соревнованиях в Малайзии, завоевав медаль.

Нижегородский спортсмен Илья Балыбердин стал бронзовым призером Первенства мира по муайтай. Соревнования проходят в Малайзии. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Илья Балыбердин является воспитанником нижегородской спортивной школы № 9. Путевку на международный турнир спортсмен обеспечил себе еще в ноябре 2025 года, когда одержал победу на чемпионате России и стал сильнейшим среди юниоров в возрастной категории от 18 до 23 лет.

Ранее сообщалось, что пять медалей завоевали нижегородцы на Кубке России по легкой атлетике.