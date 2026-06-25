Нижегородец Илья Балыбердин взял бронзу на Первенстве мира по муайтай

Илья Балыбердин является воспитанником нижегородской спортивной школы № 9. Путевку на международный турнир спортсмен обеспечил себе еще в ноябре 2025 года, когда одержал победу на чемпионате России и стал сильнейшим среди юниоров в возрастной категории от 18 до 23 лет.