Красноярские онкологи освоили новые методы реконструктивно-пластических операций

В краевом минздраве напомнили, что Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского — ведущее учреждение онкологического профиля в регионе, которое координирует оказание онкологической помощи на всей территории края и участвует в реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».