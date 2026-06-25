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Красноярские онкологи освоили новые методы реконструктивно-пластических операций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском краевом онкодиспансере прошли мастер-классы для врачей по реконструктивно-пластической хирургии, направленной на пациентов с раком молочной железы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском краевом онкодиспансере прошли мастер-классы для врачей по реконструктивно-пластической хирургии, направленной на пациентов с раком молочной железы.

Своим опытом с красноярскими врачами поделился заведующий отделением опухолей женской репродуктивной системы Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.

Во время визита московский специалист провел четыре операции и показал современные подходы к восстановлению молочной железы после удаления опухоли. В частности, речь идет об установке постоянных имплантов и специальных временных расширителей тканей — экспандеров.

Как отметил заведующий отделением опухолей молочной железы Красноярского краевого онкодиспансера Максим Шумбасов, сегодня перед хирургами стоит задача не только эффективно лечить онкологическое заболевание, но и по возможности сохранять качество жизни пациенток.

Реконструктивные операции после лечения рака молочной железы выполняются в Красноярске с 2019 года. Специалисты регулярно совершенствуют свои навыки и внедряют современные методики лечения.

В краевом минздраве напомнили, что Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского — ведущее учреждение онкологического профиля в регионе, которое координирует оказание онкологической помощи на всей территории края и участвует в реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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