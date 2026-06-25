Скончался крымский бард Владимир Грачев

Владимир Грачев родился в Симферополе. По образованию инженер-машиностроитель, работал слесарем, рабочим геологической партии, музыкантом, инструктором по туризму, экскурсоводом, инженером, социологом, менеджером. Но истинное его призвание — бардовская песня. Грачев — основатель и руководитель Симферопольского клуба самодеятельной песни, а затем — литературно-бардовской мастерской «Таласса».
Он — лауреат многих фестивалей авторской песни, автор нескольких поэтических книг, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Крыма, лауреат госпремии АР Крым (литература и поэзия).
«Уход Владимира Георгиевича — огромная утрата для российской культуры и бардовской песни. Его талантливые, полные смысла, образности, изящества и настоящего, искреннего патриотизма песни украшали творческие мероприятия, концерты, патриотические акции, проходившие в Крыму и далеко за его пределами. Песня Владимира Грачева “Крымский марш” стала манифестом борьбы русских и русскокультурных крымчан за воссоединение с Россией, одним из символов Крымской весны», — гласит некролог.
Днем ранее в Симферополе скончался писатель, долгие годы возглавлявший Крымское отделение Союза писателей России, Владимир Сорокин.