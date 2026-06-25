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«Мечтал играть на Волгоград Арене еще ребенком»: Глеб Шильников попрощался с волгоградскими болельщиками

Клуб «Пари НН» выкупил Глеба Шильникова у волгоградского «Ротора».

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский «Ротор» сообщил о расставании с любимчиком волгоградских болельщиков Глебом Шильниковым. Защитника, с которым буквально в прошлом месяц волгоградский клуб продлил контракт на года, перекупил клуб «Пари НН». Официально сумму трансфера не называют, но инсайдеры говорят о большом чеке. Уже выложили фото игрока в форме нового клуба.

Нижегородский «Пари НН» этот сезон проведет в Первой лиге — весной он вылетел из РПЛ. С Глебом Шильниковым контракт подписали на три года. В прошедшем сезоне за «Ротор» Глеб забил три гола и отдал две голевые.

В Волгограде Глеба хорошо знают, он воспитанник местного футбола и перед тем, как играть в основе за «Ротор», защищал цвета клуба в молодежке и команде «Ротор-2».

— Будучи еще ребенком, я мечтал сыграть на «Волгоград Арене» с такой армией болельщиков, — признался Глеб в прощальном обращении. Он поблагодарил всех, кто болел за клуб, свою команду, руководство, тренерский штаб, административный и медицинский персонал клуба.