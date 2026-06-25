В Костромской области появится еще один семейный МФЦ

На текущий момент семейные МФЦ уже работают в Нерехтском районе и на базе Мантуровского центра социального обслуживания. Они осуществляют комплексное сопровождение семей в режиме одного окна. Если раньше для оформления пособий, материнского капитала, получения различных справок, записи детей в кружки и секции и для решения других важных жизненных вопросов требовалось обойти множество инстанций, теперь достаточно прийти в семейный МФЦ.