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В Костромской области появится еще один семейный МФЦ

В нем можно будет записать детей в кружки и секции, получить маткапитал.

Новый семейный многофункциональный центр (МФЦ) планируют создать в городе Галиче Костромской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.

На текущий момент семейные МФЦ уже работают в Нерехтском районе и на базе Мантуровского центра социального обслуживания. Они осуществляют комплексное сопровождение семей в режиме одного окна. Если раньше для оформления пособий, материнского капитала, получения различных справок, записи детей в кружки и секции и для решения других важных жизненных вопросов требовалось обойти множество инстанций, теперь достаточно прийти в семейный МФЦ.

На базе центров ведут прием психологи, оказывающие поддержку как детям, так и родителям. Также там работают клубные объединения для детей с ограниченными возможностями здоровья и проводится целенаправленная работа с семьями, состоящими на учете и находящимися в социально опасном положении.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.