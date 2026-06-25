35-градусная жара задерживается на севере Красноярского края

26 июня на юге Таймыра, а также в Эвенкийском, Туруханском и центральных округах Красноярского края местами сохранится жара до +35 градусов. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Кроме того, завтра в центральных и южных округах местами ожидаются ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 20 метров в секунду.
От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.
Ранее стало известно, что на утро 25 июня в лесах края действует 121 пожар на площади 218,1 тысячи га. Почти все — в труднодоступной местности.
Тем временем школьница из Алтайского края, как пишет «Бийский рабочий», отправится в экспедицию на Северный полюс.