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35-градусная жара задерживается на севере Красноярского края

В Красноярском крае 26 июня ожидается жара до +35 градусов.

Источник: Комсомольская правда

26 июня на юге Таймыра, а также в Эвенкийском, Туруханском и центральных округах Красноярского края местами сохранится жара до +35 градусов. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Кроме того, завтра в центральных и южных округах местами ожидаются ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 20 метров в секунду.

От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее стало известно, что на утро 25 июня в лесах края действует 121 пожар на площади 218,1 тысячи га. Почти все — в труднодоступной местности.

Тем временем школьница из Алтайского края, как пишет «Бийский рабочий», отправится в экспедицию на Северный полюс.