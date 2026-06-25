Власти Таганрога намерены подписать контракт на ремонт восьми дорог в июле

В Таганроге подрядчик «ДорСтройИнвест» приступил к ямочному ремонту на улице Спортивной. На сегодняшний день выполнено фрезерование дорожного полотна на площади 300 кв. м. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.