Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Таганрога намерены подписать контракт на ремонт восьми дорог в июле

В Таганроге подрядчик «ДорСтройИнвест» приступил к ямочному ремонту на улице Спортивной. На сегодняшний день выполнено фрезерование дорожного полотна на площади 300 кв. м. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Таганроге подрядчик «ДорСтройИнвест» приступил к ямочному ремонту на улице Спортивной. На сегодняшний день выполнено фрезерование дорожного полотна на площади 300 кв. м. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Следующим объектом, как отмечается в сообщении, станет улица Галицкого в районе ЖК «Авиатор». В начале июля ожидается подписание нового контракта, который позволит расширить фронт работ. В перечень запланированных участков вошли: улица Ломоносова — от улицы Б. Хмельницкого в сторону улицы Химической, улица Р. Люксембург, район Северной площади, улица Водопроводная, переулок Б. Садовый, переулок Колхозный, переулок Красногвардейский и улица 1-я Котельная.