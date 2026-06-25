В Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива — Беспрозванных

В Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Об этом 25 июня в МАХ написал губернатор Алексей Беспрозванных.
Теперь на заправках крупных топливных операторов отпускают единовременно в один бак:
— бензин — не более 30 литров;
— дизель — не более 60 литров.
«Предыдущие дни стали показательными: очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления, почти в два раза! Ограничиваем объём отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе», — написал губернатор.
По его словам, нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю.
При этом он отметил, что с логистикой проблем нет, топливо к нам везут морем.