Афиша на 27, 28 июня. Куда пойти в выходные дни в Перми?

27 июня.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки: Выставка детских рисунков «Мир искусства» от школы рисования Kate M. Art School | 12+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Фотовыставка Татьяны Тихомировой «Мы с тобой одной крови» | 12+10.00−18.00 | Выставка живописных работ группы пермских художников «Наука, искусство и производство: стираем границы» | 12+
Галерея «Марис-арт»12.00−16.00 | Выставка «Художник нам изобразил…» | 0+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
ДК «Искра»10.00, 13.00 | Концертная программа «Будущее России 2026», посвящённая Дню молодёжи | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−18.00 | Персональная выставка Александра Новодворского, посвящённая 50-летию творческой деятельности | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Романовы | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+От Бреста до Урала. Первые дни войны | 12+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры малых форм и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Лицей им. Ломоносова11.00 | Кукольные интерактивные спектакли театра «Жар-птица»: «Кот, Лиса и Петух» и «Теремок» | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
Парковка перед «Магнит Экстра»16.00 | Цирк «Сокол» | 0+
ПДНТ «Губерния»11.00, 12.30, 14.30 | Ремесленный урок «Резьба по камню» | 12+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Правила беспорядка | 12+
Пермский зоопарк13.00 | Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок «Животные» | 0+15.00 | Познавательная игра про животных «Где логика» | 0+16.00 | Экскурсия «Самые редкие» | 0+
Планетарий10.30 | Парад планет | 6+12.00 | 365 дней вокруг Солнца | 6+15.00 | Путеводные звёзды | 6+17.30 | Под звёздным небом планетария | 6+
Промыслотека «Яснодело»14.00, 16.00 | Ремесленный урок по гальванопластике | 12+
Стадион «Локомотив»13.00, 19.00 | Шоу каскадёров | 0+
Театр «Белая Овца»18.00 | Спектакль «Женитьба» | 12+
Театр «У Моста»18.00 | Ханума | 12+
Театр кукол11.00 | Гусёнок Дорофей | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского15.00 | Городская сюита. Стартовая точка — фойе театра | 16+
Театр-Театр14.00, 18.00 | Тео — театральный капитан | Театр-Тятрик | 6+15.00, 18.00 | Мцыри | ТМТ | 12+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
Фестиваль «Город встреч»14.35 | Эспланада. Праздничная программа к Дню молодёжи | 0+19.00 | Эспланада. Караоке-шоу «Моя молодость» | 12+21.00 | Набережная Камы. Концерт на закате при свечах | 12+
28 июня.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 Выставка детских рисунков «Мир искусства» от школы рисования Kate M. Art School | 12+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−18.00 | Персональная выставка Александра Новодворского, посвящённая 50-летию творческой деятельности | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+От Бреста до Урала. Первые дни войны | 12+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры малых форм и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+16.00 | Как Пермь у воды росла. Пешеходная экскурсия по новому участку набережной | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»11.00 | История парфюмерии в СССР | 12+
Музей сладостей «Конфектория»14.00 | Мастер класс: рисуем шоколадом | 0+16.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Парковка перед «Магнит Экстра»16.00 | Цирк «Сокол» | 0+
ПДНТ «Губерния»14.00, 16.00, 18.00 | Ремесленный урок по ваянию | 12+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Правила беспорядка | 12+
Пермский зоопарк12.00 | Арт-площадка от школы рисования «Графика» | 0+13.00 | Мастер-класс по росписи брелоков | 0+13.30 | Зоотеатр теней | 0+14.00 | Арт-площадка «Дорисуй животное лесной мозаики» | 0+14.30 | Летний семейный фотокросс | 0+15.00 | Интерактивная игра «Где логика?» | 0+16.00 | Экскурсия «Зоосемья» | 0+17.00 | Игра «По следам животных» | 0+
Планетарий10.30 | Где живёт Земля | 6+12.00 | Главное чудо Вселенной | 6+15.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
Промыслотека «Яснодело»12.00, 14.00, 16.00 | Ремесленный урок «Резьба по камню» | 12+
Стадион «Локомотив»13.00, 19.00 | Шоу каскадёров | 0+
Театр «Белая Овца»18.00 | Женитьба | 12+
Театр «Данилин»12.00 | Час чудес | 6+
Театр «У Моста»18.00 | Ханума | 12+
Театр-Театр13.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+10.00−18.00 | Выставка «Пера Маа: Дальняя земля» Экспозиция выставочного центра «Пермский музей кукол» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
Фестиваль «Город встреч»15.00 | Эспланада. Фестивальный городок приглашает: пройдут спортивные, культурные и семейные активности, мастер-классы, соревнования по настольным играм | 0+20.00 | Эспланада. Концерт Тоси Чайкиной | 0+