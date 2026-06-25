В красноярском аэропорту задержали пассажирку с чемоданом нелегальных растений из Таиланда

В аэропорту Красноярска таможенники пресекли нелегальный ввоз 166 экзотических растений из Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Партию саженцев обнаружили с помощью рентген-установки в багаже 42-летней жительницы Красноярска. Женщина проходила через зеленый коридор. В чемодане среди личных вещей находились почти 9 кг комнатных растений. Среди них были орхидеи, кротоны, спатифиллумы, хойи, монстеры, филодендроны, лабизии и другие растения.
Пассажирка пояснила, что везла ростки для себя и в подарок родственникам. В таможне уточнили, что из-за количества саженцев партию признали коммерческой. В таком случае товары нужно декларировать и платить таможенные платежи. Растения изъяли и направили на экспертизу. Специалисты установят их стоимость и проверят, относятся ли они к объектам, которые находятся под защитой конвенции СИТЕС.
В отношении женщины возбудили административное дело о недекларировании товаров. Ей грозит штраф с возможной конфискацией растений.