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В красноярском аэропорту задержали пассажирку с чемоданом нелегальных растений из Таиланда

В аэропорту Красноярска таможенники пресекли нелегальный ввоз 166 экзотических растений из Таиланда.

В аэропорту Красноярска таможенники пресекли нелегальный ввоз 166 экзотических растений из Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Партию саженцев обнаружили с помощью рентген-установки в багаже 42-летней жительницы Красноярска. Женщина проходила через зеленый коридор. В чемодане среди личных вещей находились почти 9 кг комнатных растений. Среди них были орхидеи, кротоны, спатифиллумы, хойи, монстеры, филодендроны, лабизии и другие растения.

Пассажирка пояснила, что везла ростки для себя и в подарок родственникам. В таможне уточнили, что из-за количества саженцев партию признали коммерческой. В таком случае товары нужно декларировать и платить таможенные платежи. Растения изъяли и направили на экспертизу. Специалисты установят их стоимость и проверят, относятся ли они к объектам, которые находятся под защитой конвенции СИТЕС.

В отношении женщины возбудили административное дело о недекларировании товаров. Ей грозит штраф с возможной конфискацией растений.