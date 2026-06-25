В красноярском аэропорту задержали пассажирку с чемоданом нелегальных растений из Таиланда

Пассажирка пояснила, что везла ростки для себя и в подарок родственникам. В таможне уточнили, что из-за количества саженцев партию признали коммерческой. В таком случае товары нужно декларировать и платить таможенные платежи. Растения изъяли и направили на экспертизу. Специалисты установят их стоимость и проверят, относятся ли они к объектам, которые находятся под защитой конвенции СИТЕС.