В поселке Борисовка Белгородской области провели экологический субботник

Жители поселка Борисовка в Белгородской области приняли участие в экологическом субботнике. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Борисовского муниципального округа.
Субботник прошел на улице Садовой. Его участниками стали сотрудники администрации округа, ее структурных подразделений и территориального управления поселка.
На улице убрали больные и аварийные деревья, угрожавшие безопасности жителей и коммуникациям. Параллельно была скошена разросшаяся трава.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.