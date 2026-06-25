Новые водоводы для почти 5000 жителей появятся под Волгоградом

Как рассказали в областном комитете ЖКХ, подрядная организация уже проложила девять километров водовода первого подъема. Этот важный участок тянется от озера Красное до местных очистных сооружений, обеспечивая подачу воды для дальнейшей очистки. Помимо этого, специалисты приступили к реконструкции и монтажу камер переключения как на основном водопроводе, так и на разводящей сети, которая доставляет воду непосредственно в дома жителей.