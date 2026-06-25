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В Хабаровске дропперы получили приговор за отправку 40 карт в Казань

Трое хабаровчан получили условные сроки и крупный штраф за незаконный оборот средств платежей.

В Хабаровске суд вынес приговор участникам организованной группы, занимавшейся так называемым дропперством, — сообщает прокуратура Индустриального района.

Индустриальный районный суд признал местных жителей виновными по части 5 статьи 187 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерный оборот средств платежей.

Как установило следствие и подтвердил суд, летом 2023 года фигуранты предлагали своим знакомым за денежное вознаграждение оформить на своё имя банковские счета, карты и подключить системы дистанционного банковского обслуживания. После этого все данные и сами карты передавались третьим лицам.

Всего обвиняемые отправили в Казань более 40 банковских карт, понимая, что они будут использоваться для совершения противоправных действий. Подобные схемы получили название «дропперство» и нередко применяются при телефонных мошенничествах, обналичивании денег и сокрытии следов финансовых преступлений.

В ходе судебного разбирательства все подсудимые полностью признали свою вину. Двое осуждённых получили по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Ещё одной участнице группы назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Индустриального района Хабаровска. Приговор пока не вступил в законную силу.