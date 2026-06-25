Мошенник выманил деньги у жительницы ЕАО

Прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с требованием взыскать с дроппера 194 тысячи рублей, переведённые жительницей села Нагибово. Женщина стала жертвой обмана: в одном из мессенджеров ей позвонил неизвестный, назвавшийся менеджером инвестиционной компании, и под предлогом дополнительного заработка убедил перевести деньги со счёта, сообщает «Прокуратура ЕАО». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.