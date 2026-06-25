Жители Поморья отправили 339 заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»

Представители Архангельской области отправили 339 заявок на всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Конкурс объединяет инициативных людей, готовых предлагать решения для развития своих городов, сел и регионов. В новом сезоне участие приняли более 80 тысяч человек из всех регионов страны, в том числе 339 жителей Поморья.
Большинство конкурсантов — молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Авторы представили проекты по 12 номинациям, охватывающим широкий спектр направлений развития российских территорий — от образования и науки до экологии, цифровой трансформации и укрепления межнационального единства.
Каждая заявка будет рассмотрена не менее чем тремя независимыми экспертами. Они определят 300 лучших участников сезона. Победители и финалисты конкурса получат возможность развивать свои проекты с помощью специальных образовательных и карьерных программ.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.