Калининградцы готовы платить почти 30 тысяч рублей за праздник с главным семейным секретом

На подрядчиках экономят не все: 32% респондентов могут заказать десерт у кондитера, 31% — фотографа или видеографа, 22% — шоу либо спецэффекты. Ещё по 19% готовы привлечь оформителей площадки или ведущего. Самым популярным способом раскрыть секрет остаётся торт с цветной начинкой — его выбрали бы 21%. Дым или пиротехника нравятся 16%, коробка либо воздушные шары с наполнением — 15%. Для 18% формат не принципиален: главное — провести время с семьёй.