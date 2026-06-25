Нижегородские пловцы завоевали 14 медалей на Всероссийских соревнованиях

В Mad Wave Classic одержали победу трое воспитанников СШ. Сергею Ковригину удалось четыре раза подняться на пьедестал почета. Он стал лучшим в баттерфляе. Также он занял второе место в дисциплине «50 м баттерфляй» и дважды третье на дистанциях «100 м вольный стиль» и «200 м комплексное плавание».