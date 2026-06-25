Нижегородские пловцы завоевали 14 медалей на Всероссийских соревнованиях

Пловцы спортшколы «Нижегородец» завоевали 14 медалей на Всероссийских соревнованиях «Детская Лига плавания “Поволжье” и Mad Wave Classic. Об этом сообщили в мэрии.
Состязания проходили с 15 по 21 июня в Пензе и Санкт-Петербурге. Детская лига плавания «Поволжье» собрала спортсменов из 50 команд со всей России. В этих соревнованиях принимала участие нижегородка Александра Полева. Она взяла 5 золотых, 2 серебренных и 1 бронзовую медали на различных дистанциях.
В Mad Wave Classic одержали победу трое воспитанников СШ. Сергею Ковригину удалось четыре раза подняться на пьедестал почета. Он стал лучшим в баттерфляе. Также он занял второе место в дисциплине «50 м баттерфляй» и дважды третье на дистанциях «100 м вольный стиль» и «200 м комплексное плавание».
Вера Попова стала лучшей на дистанции 200 метров комплексным плаванием, а Мария Морозова взяла «бронзу» на дистанции 400 метров вольным стилем.
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