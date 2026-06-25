Зампрокурора Орловской области перешел на работу в надзор Мурманской области

Алексей Вахрушев родился в 1981 году в Челябинске. В 2005 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (ныне — Уральский государственный юридический университет) по специальности «Юриспруденция». В том же году поступил на службу в органы прокуратуры. Занимал должности прокурора городов Снежинск и Озерск, Тракторозводского района Челябинска, зампрокурора городов Верхний Уфалей и Касли. В 2022—2025 годах служил заместителем прокурора ЛНР.