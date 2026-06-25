На Горьковском водохранилище установили 188 нерестовых гнёзд

Недостаток природных мест для нереста рыб на Горьковском водохранилище сильно тормозит естественную популяцию. По этой причине Минсельхоз организовал процесс установки нерестилищ. Нерестовые гнезда состоят из еловых веток, которые связаны между собой и размещаются по типу гирлянды. После установки увеличение биомассы превысило отметку 5 тонн. Отметим, что это на 3,5 тонны больше в отличие от нереста на природный субстрат такой же площади.