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Вечерние электрички Красноярск — Зеледеево с 27 июня будут ходить чаще

Изменения будут действовать в течение месяца — до 26 июля.

С 27 июня вечерним электропоездам Красноярск Зеледеево — Красноярск назначается дополнительный день курсирования: ранее они ходили только по воскресеньям, теперь и по субботним дням:

Красноярск — Зеледеево:

отправление со ст. Красноярск в 17:53; прибытие в Зеледеево в 19:35;

Зеледеево — Красноярск — Злобино:

отправление из Зеледеево в 19:47; отправление со ст. Красноярск в 21:38; прибытие на ст. Злобино в 22:06.

Изменения будут действовать в течение месяца — до 26 июля.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят уточнять расписание перед каждой поездкой.

Это можно сделать по бесплатному телефону «РЖД» 8−800−775−00−00, на сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или в приложении «РЖД Пассажирам».