Вечерние электрички Красноярск — Зеледеево с 27 июня будут ходить чаще

С 27 июня вечерним электропоездам Красноярск Зеледеево — Красноярск назначается дополнительный день курсирования: ранее они ходили только по воскресеньям, теперь и по субботним дням:
Красноярск — Зеледеево:
отправление со ст. Красноярск в 17:53; прибытие в Зеледеево в 19:35;
Зеледеево — Красноярск — Злобино:
отправление из Зеледеево в 19:47; отправление со ст. Красноярск в 21:38; прибытие на ст. Злобино в 22:06.
Изменения будут действовать в течение месяца — до 26 июля.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят уточнять расписание перед каждой поездкой.
Это можно сделать по бесплатному телефону «РЖД» 8−800−775−00−00, на сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или в приложении «РЖД Пассажирам».