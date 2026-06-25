Участок трассы Казань — Оренбург расширят до четырех полос к октябрю 2026 года

В этом году также завершат капремонт двух участков общей протяжённостью 17,6 километра — на подъезде к Ижевску в Мензелинском районе и на трассе Казань — Оренбург в Бавлинском районе. После ремонта их также расширят до четырёх полос. Кроме того, отремонтируют мосты через реки Сухая Улема и Шентала, а также путепровод на трассе М7.