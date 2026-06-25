Овны вернутся к загадке из прошлого, а Скорпионы обретут надежду: таро-расклад на четверг, 25 июня

Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует разговоры о переезде, совместной жизни или помолвке. Профессиональная сфера (Маг): указывает на возможность реализовать идею, которая долго ждала своего часа. Здоровье (Девятка Мечей): говорит о том, что тревожные мысли могут сказаться на качестве сна.