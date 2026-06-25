Градсовет проголосовал за увеличение количества номеров в гостиничном комплексе в Куликово

Градостроительный совет Калининградской области одобрил проект первого этапа реконструкции гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в Куликово. Он предусматривает увеличение количества номеров с 15 до 25. Соответствующее решение приняли на заседании 25 июня.
Гостинично-развлекательный комплекс состоит из трех заданий. Архитектурные решения затрагивают центральное здание, где расположено казино «Собрание». В здании расположены два этажа. Третий этаж является «бутафорским». Он представляет собой высокий парапет, который закрывает инженерное оборудование. Объем реконструкции, как отмечает архитектор Игорь Ли, будет минимальным.
«На первом этаже слева мы видим помещение под складирование уборочного инвентаря. Оно проектом закрывается и делается закрытым помещением. На втором этаже есть существующая терраса. Она не эксплуатируется и не востребована. Слева ниже также [находятся] подсобные помещения, которые тоже показали низкую эффективность при эксплуатации», — рассказал Ли.
Заказчик АО «Балтик Билдинг Компани» принял решение увеличить номерной фонд с 15 до 25. Перед архитектором стояла задача сохранить и не менять фасады, «то есть, чтобы “до” и “после” были максимально похожи».
«Разрез здания декорирован кирпичом с главного фасада, морской стороны и тыльного фасада. Оно выполнено просто в штукатурке, поэтому предложено два варианта отделки при этой реконструкции. Мы видим верхний слой существующего положения — открытый балкон. Ниже мы видим, как мы этот балкон застроили, выдвинув вперёд парапет и стену, — сказал Ли. — Предложили два варианта отделки. Отделка абсолютно идентична той, которая была сделана ранее. В первом варианте фасад штукатуренный. Во втором варианте такое же пятнышко, как на главном фасаде декорированном кирпичной плиткой».
Члены градсовета поддержали второй вариант проекта. Однако первый заместитель губернатора Валерий Шерин порекомендовал владельцу «довести» тыльную сторону до «логического завершения». По его словам, она выглядит незавершенной, территория заросла, «какая-то там лежит» плитка.
Отметим, что экспертиза одобрила проект реконструкции блока «А» гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в посёлке Куликово. В качестве экспертной организации выступило ООО «Академэкспертиза» (Московская область). Проектную документацию готовила калининградская компания «Универсал и К».