Градсовет проголосовал за увеличение количества номеров в гостиничном комплексе в Куликово

«Разрез здания декорирован кирпичом с главного фасада, морской стороны и тыльного фасада. Оно выполнено просто в штукатурке, поэтому предложено два варианта отделки при этой реконструкции. Мы видим верхний слой существующего положения — открытый балкон. Ниже мы видим, как мы этот балкон застроили, выдвинув вперёд парапет и стену, — сказал Ли. — Предложили два варианта отделки. Отделка абсолютно идентична той, которая была сделана ранее. В первом варианте фасад штукатуренный. Во втором варианте такое же пятнышко, как на главном фасаде декорированном кирпичной плиткой».