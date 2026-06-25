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Билайн рассказал, как сделать домашний интернет еще надежнее

В мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа в регионе вырос на 4%

Источник: Комсомольская правда

Жители Пермского края стали активнее пользоваться домашним интернетом.

По обезличенным данным* Билайна, в мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос на 4% по сравнению с прошлым годом. В среднем один пользователь домашнего интернета в крае скачал за месяц 366 ГБ трафика.

Чтобы интернет работал стабильно даже при высоких нагрузках, технические специалисты Билайна советуют следовать простым правилам:

— размещать роутер на открытом месте, не прятать за мебелью или в шкафу;

— избегать перегрева устройства, не оставлять роутер под прямыми солнечными.

лучами;

— для фильмов и игр подключаться к более емкому диапазону 5 ГГц;

— периодически перезагружать роутер и отключать неиспользуемые устройства отсети Wi-Fi;

— регулярно обновлять прошивку роутера;

— закрывать лишние вкладки в браузере и очищать кэш;

— расширять покрытие Wi-Fi с помощью репитеров или mesh-системы;

— если роутер устаревший, заменить его на модель с современными.

комплектующими.

Домашний интернет остается важной частью повседневного досуга: от семейных просмотров кино и игровых стримов до видеозвонков с близкими. В прошлом году Билайн модернизировал сеть широкополосного доступа в регионах России. Команда инженеров проложила порядка 132 км волоконно-оптических линий связи для повышения качества сети ШПД и резервирования оборудования. Благодаря этому свыше 1,1 млн клиентов.

получили более стабильный Wi-Fi и цифровое ТВ — даже в часы пиковых нагрузок.

*В новости использована обезличенная статистика пользователей сети ШПД Билайна за май 2025 и 2026 годов. Территории и подробности на beeline.ru.