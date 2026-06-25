Билайн рассказал, как сделать домашний интернет еще надежнее

По обезличенным данным* Билайна, в мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос на 4% по сравнению с прошлым годом. В среднем один пользователь домашнего интернета в крае скачал за месяц 366 ГБ трафика.