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На полигоне ТБО в Шахтах сократили очаги горения, открытого пламени нет

Площадь горения на мусорном полигоне в Шахтах сократили до 40 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

На мусорном полигоне в Шахтах потушили открытое горение и сократили очаги тления до 40 кв. метров. Об этом 25 июня сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.— О.

ткрытое горение отсутствует. Площадь очагов тления сокращена до 40 кв. метров. Работы ведутся в усиленном режиме. Привлечена дополнительная техника. На объекте задействовано 10 спецмашин и 15 человек, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

Напомним, о возгорании на полигоне ТБО стало известно 23 июня. Тогда горение с дымом зафиксировали на площади в 300 кв. метров. Вчера, 24 июня, горение сократили до 200 кв. метров.

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