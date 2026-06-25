Красноярский продавец выплатит покупателю почти восьмикратную стоимость некачественной автозапчасти

Еще осенью 2024 года жительница села Кожаны Красноярского края купила в краевом центре новый автомобильный генератор по цене 19 900 рублей с гарантией 6 месяцев. Однако через пять дней, когда запчасть устанавливали на машину, выяснилось, что на холостых оборотах нет заряда. Дефект подтвердили в экспертной компании. Продавец отказался вернуть деньги за некачественную деталь. Предлогом послужило отсутствие в заявке документов, подтверждающих квалифицированную установку запчасти, лицензий и сертификатов экспертной организации. Покупательница обратилась в суд, который выиграла при содействии специалистов управления Роспотребнадзора. Суд обязал владельца автомаркета выплатить женщине почти 157 тысяч рублей: цену автогенератора — 19 900 рублей, неустойку — 79 386 рублей, моральный вред — 5 000 рублей, штраф —52 293 рубля, убытки — 300 рублей.