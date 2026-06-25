Поезд сообщением Пермь — Симферополь отменят до особого распоряжения

Поезд № 141/142 Пермь — Симферополь отменят до особого распоряжения, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».
Последний рейс из Перми состоится 11 июля, из Керчи — 8 июля. Решение принято Оперштабом Республики Крым по согласованию с Минтрансом России. С 25 июня до конца сентября 2026 года количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно, сокращено до семи ежедневных составов.
Отменённые рейсы будут закрываться постепенно в течение двух недель, чтобы пассажиры с билетами на ближайшие даты успели уехать. Тем, кто купил билеты на более поздние числа, рекомендуют скорректировать планы.
Сохраняются поезда:
№ ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь;
№ 27/28 и № 91/92 Москва — Симферополь;
№ 315/316 Адлер — Симферополь;
№ 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория;
№ 453/454 Москва — Симферополь;
№ 17/18 и № 167/168 Москва — Симферополь.
Все поезда следуют до станции Керчь Южная, далее пассажиров перевозят автобусами.
Напомним, что раннее, в Пермском аэропорту «Большое Савино» задержали вылеты трех рейсов.