На лифте в Светлогорске не позволили повесить большой мультимедийный экран

Вопрос размещения мультимедийного экрана на лифте на побережье в Светлогорске рассмотрели 25 июня на архитектурно-градостроительном совете в правительстве области. С докладом выступил архитектор Эдуард Рыленко, который показал проект-картинку — экран приделан к башне лифта, просматривается и с променада, и с обрыва.
Обсуждение получилось жарким и несколько нервным. Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин был излишне дипломатичен. Он сказал, мол, с экраном не лучше, а без него не хуже. И вообще, это не столько архитектурное решение, сколько благоустроительное.
Лифт — объект частный, а контролировать содержание роликов придется муниципалитету.
Первый заместитель губернатора Валерий Шерин оказался более прямолинеен. Он заявил, что экран влияние на архитектуру еще как имеет.
— Хотелось бы более четко услышать мнение архитектурного сообщества — нужен нам этот информационный шум или нет? И коль скоро вопрос вынесли на совет, мы решение примем, и оно будет носить рекомендательный характер. Это информационный шум. Не на каждую бетонную стену нужно ляпать рекламную конструкцию. Объект самодостаточен. Ляпать на него рекламную конструкцию — его ухудшать. Я голосую против. Мне это не нравится.
Он отметил, что размещение рекламы — это очень важный момент и рекламная конструкция вполне может фасад изуродовать.
В итоге большинством голосов проект не был одобрен к реализации.