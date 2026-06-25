На лифте в Светлогорске не позволили повесить большой мультимедийный экран

— Хотелось бы более четко услышать мнение архитектурного сообщества — нужен нам этот информационный шум или нет? И коль скоро вопрос вынесли на совет, мы решение примем, и оно будет носить рекомендательный характер. Это информационный шум. Не на каждую бетонную стену нужно ляпать рекламную конструкцию. Объект самодостаточен. Ляпать на него рекламную конструкцию — его ухудшать. Я голосую против. Мне это не нравится.