Никитин: задаем тренд в работе по сохранению историко-культурного наследия

По его словам, сегодня на торги был выставлен уникальный лот, который включает сразу несколько зданий в центре Нижнего Новгорода общей площадью 755,6 кв. м. Среди объектов — два здания в Холодном переулке, «Дом мещанина Я. К. Рыбина», построенный в 1876—1881 годах, а также нежилое здание на улице Алексеевской (д. 37а).