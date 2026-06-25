Никитин: задаем тренд в работе по сохранению историко-культурного наследия

Более 870 ОКН было отреставрировано в Нижегородской области с 2018 года, сообщил глава региона Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАХ.
«Задаем тренд в работе по сохранению историко-культурного наследия! Это и масштабные проекты, и бережное возвращение к жизни, казалось бы, уже утраченных зданий. Неоднократно рассказывал о сформированном нами региональном стандарте сохранения объектов культурного наследия и о едином портале исторической недвижимости для инвесторов. Успешную работу региона недавно отметил наш президент Владимир Путин», — написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, сегодня на торги был выставлен уникальный лот, который включает сразу несколько зданий в центре Нижнего Новгорода общей площадью 755,6 кв. м. Среди объектов — два здания в Холодном переулке, «Дом мещанина Я. К. Рыбина», построенный в 1876—1881 годах, а также нежилое здание на улице Алексеевской (д. 37а).
«Мы даем инструмент, а инвесторы дают объектам новое воплощение», — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что ОКН «Дом П. Я. Ильиной» в центре Нижнего Новгорода продан на торгах.