Стали известны первые соперники воронежского «Факела» в РПЛ

Воронежский ФК «Факел» опубликовал подробный календарь своих матчей в первом круге сезона 2026/2027 Российской премьер-лиги. Команда десять раз сыграет дома и семь раз — на выезде. В первом туре соперником «огнеопасных» станет «Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится в Воронеже 26 июля.