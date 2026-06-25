Красноярск присоединиться к «Кроссу Нации»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открыта регистрация на традиционный осенний забег «Познай себя», который состоится 19 сентября на острове Татышев в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации». На дистанцию 10 км выйдут 500 спортсменов, выступающих в девяти возрастных группах.
Заявки принимаются онлайн до 20:00 16 сентября. В день старта регистрация проводиться не будет. Для получения стартового пакета участникам необходимо предъявить паспорт и оригинал медицинской справки.
Как отметил руководитель Красспорта Александр Каминский, в этом году организаторы увеличили количество мест на 100, чтобы дать возможность большему числу любителей бега принять участие в соревнованиях.
Для спортсменов 16−17 лет предусмотрена бесплатная регистрация по электронной почте при наличии согласия родителей. Также бесплатно пробежать дистанцию смогут участники СВО и люди с инвалидностью при предоставлении подтверждающих документов.
Все финишировавшие получат памятные медали, а победителей и призеров в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин наградят медалями, грамотами и подарочными сертификатами, сообщают в мэрии.
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