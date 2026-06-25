В Смоленске наградили победительниц регионального конкурса «Женщины в АПК»

Торжественная церемония награждения победительниц регионального этапа конкурса «Женщины в АПК» прошла в Смоленске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Решением экспертного жюри были определены победители и призеры в четырех номинациях. В номинации «Кто, если не я?» лучшей стала Людмила Чикованова, в номинации «Превосходящая звезда» — Екатерина Квасова, в номинации «Суперженщина» — Галина Гриневич, а в номинации «Есть женщины в русских селеньях» — Анастасия Балабанова.
«Каждая из вас — пример того, как любовь к земле, упорство и мудрость меняют нашу Смоленщину к лучшему. Поздравляем победительниц! Вы — гордость нашего агропрома! Желаем новых успехов и достойных побед на всероссийском уровне», — сказала министр сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области Екатерина Ефремова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.