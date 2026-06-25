Резиновое упорство: «народный» полигон покрышек на Руднева не поддается ликвидации

Все дело в хабаровчанах, привыкших скидывать сюда отжившие свое шины. Два месяца назад площадку полностью зачистили, однако спустя восемь недель гора выросла вновь. «Пока хабаровчане с упорством, достойным лучшего применения, заваливают контейнерные площадки покрышками, в городе есть места, где отработавшие свое шины принимают на переработку: ✔ ООО “Бриз” (ул. Тихоокеанская, 73 лит. В) +7 (4212) 21−30−77, +7 914 158−75−45 ✔ ООО “Нью Эко” (ул. Перекопская, 2 В, лит. Л) +7 (4212) 22−88−99, +7 914 543−88−99», — отмечают специалисты РегСтройКома.