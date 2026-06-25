Степень газификации Хабаровского края в два раза превышает средний уровень ДФО

Сегодня уровень газификации Хабаровского края составляет 63%, что в два с лишним раза выше среднего показателя по Дальнему Востоку. За последние полтора года в регионе было построено свыше 340 километров газовых сетей, благодаря чему в этом году появится возможность подключить к природному газу свыше 6 тысяч частных домов. Кроме того, в Хабаровском крае активно продолжается программа социальной догазификации. Так, от жителей уже поступило свыше 21 тысячи заявок на газификацию их домов, техническая возможность для подключения создана для 14 тысяч домовладений, а еще более 3,7 тысячи домов уже подключили к «голубому топливу». При этом подключение частных домов к природному газу по карману далеко не всем жителям региона. Власти предоставляют субсидии на газификацию домов многим категориям граждан, размер таких субсидий достигает 300 тысяч рублей, но все равно нагрузка на людей остается существенной. Поэтому власти региона намерены расширять такую поддержку. Еще планируется расширить мощности двух газораспределительных станций «Ильинка», «Березовка» в Хабаровске и одной газораспределительной станции в Комсомольске-на-Амуре, чтобы обеспечить надежные поставки природного газа не только в жилые дома и на коммунальные объекты, но и предприятиям, в том числе для реализации инвестиционных проектов.